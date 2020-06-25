Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un kıyafeti olay

Show TV ekranlarında hafta için yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni jüri üyeleri izleyicinin tepkisini çekmişti. Liyakatlı jüri yerine şöhretli isimlerin gelmesi sonrası yarışmayı Bülent Ersoy idare eder hale geldi. Makyaj uzmanı olan Seçkin Süngüç'ü bile susturan Bülent Ersoy, moda konusunda da dediğim olsun istiyor. Bugün ekrandaki hali ise "bu kostümle' nasıl moda eleştirmenliği yapar dedirtti.

Çizgi film karakteri gibi : Her daim şaşalı kıyafetleri ile bilinen Bülent Ersoy, bu kez tercih ettiği kostümle dillere düştü. Sarı peluşu kafasına takan Bülent Ersoy, civcivlere benzemişti. Çizgi film kahramanı twitiye benzetilen Bülent Ersoy, çekimlerin aksamasına sebep olduğu itirafında da bulundu.

Yarışma öncesi makyajının saatler sürdüğünü söyleyen Bülent Ersoy, bu yüzden çekimin 1.5 saat geciktiğini anlattı. Ersoy şu itirafta bulundu:

-Benim makyajım 4.5 - 5 saat sürüyor. Yönetmen motor diyecek diyemiyor bekliyor. Benim işim uzun. Patronlar geldi, yönetmen geldi. Bu ne zaman bitecek diye. Ben her zaman ki umursamazlığımla 'fırçayı versene' dedim.

Işıl Reçber'i rencide etti

Kuaförüm Sensin yarışmasında 'her konuda' uzman kesilen Bülent Ersoy, zaman zaman diğer jüri üyelerini de azarlıyor. Makyaj konusunda liyakat sahibi olan Seçkin Süngüç'ün eleştirilerine itiraz eden Bülent Ersoy, Işıl Reçber'i de bağırtıları ile sindiriyor. Son bölümde de Işıl Reçber'in beğendiği yarışmacıya 4 vermesine sinirlendi ve "Bakmıyorum hanımefendinin verdiği puana. Çünkü önemsemiyorum. Siz bana numara filan veremezsiniz. Siz ayakkabıcı mısınız? Sizin verdiğiniz numaralar tarihe geçecek. Tarih sizden hesap soracak" dedi.