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Van'da deprem oldu! O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!

AFAD'tan gelen bilgiye göre Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Can ve mal kaybı yok
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali'den ilk açıklama geldi
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ''Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı.'' dedi.

Deprem anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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