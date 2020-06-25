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MEDYA

HDP'li Mithat Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması

"Öcalan barış ışığıdır" diyen HDP'li Mithat Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, Kandil ile bağlantılarının olmadığını savunuyor...

Her fırsatta PKK'nın sözcülüğünü Meclis'te yapan HDP'de Genel Başkan Mithat Sancar, TV5’te bu ithamların yalan olduğunu savundu.

Konuk olduğu programda HDP Eş Genel Başkanı'na “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor.

Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?” sorusu yöneltildi.

HDP, PKK ile ilişkilerinin olmadığını savundu

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