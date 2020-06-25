BIST 114.198
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 388,06
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kore Savaşı'nın 70. yıl törenine videolu mesaj gönderdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Güney Kore'de düzenlenen törene gönderdiği video mesajda, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin, Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirtti.

İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmadan alan dostluk bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye, GDAÜ'nün dönem başkanı olacak
Jeoloji profesörü uyardı: Her an 5 hatta 6’nın üzerinde büyük depremler yaşanabilir
Remdesivir bir onay daha aldı! Solunum desteği duyan kişilerde kullanılacak
Fenerbahçe'de Juan Jesus sesleri
Trabzon barosundan skandal hata! 9 değil 5 maç yönetilmiş
Benzine bu sefer indirim geldi! Pompaya 22 kuruş yansıyacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşiyle birlikte İdlib'te 20 tane ev yaptırıyor
HDP'li Mithat Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı! Yalancı güven hissi veriyor koronavirüsü yayıyor
Manisa'da dehşete düşüren görüntüler! Yaşlı adam sele kapıldı
Van'da deprem oldu! O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Kazada yaralanan 8 Yaşındaki Azra’nın feryadı “Baba benim elimi bırakma”
AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika sınav ne zama bitecek?