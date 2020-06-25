İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşiyle birlikte İdlib'te 20 tane ev yaptırıyor

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen ‘Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı’na katıldı.

Bakan Soylu, şu zamana kadar İdlib’de 10 bin 762 briket ev yapıldığını belirterek, hem kış şartları hem de salgın sürecinde çalışmalara ara verildiğini söyledi.

Temmuz sonuna kadar 20 bin briket evi tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Soylu, “Yıl sonuna kadar 30 bin 785 taahhüdümüz vardı. Hedefi 50 bine çıkardık. İnşallah kış gelmeden 50 bin rakamı kardeşlerimize temin etmiş olacağız” dedi.

‘EL UZATAN TEK ÜLKE TÜRKİYE’

Bakan Soylu, 3.6 milyon Suriyelinin Türkiye’de yaşadığını, Türkiye’nin İdlib’de insanların sırtını dayayacağı duvarlar yaptığını bildirdi. Yurtlarından kaçan, evleri ellerinden alınan insanların son sığınma noktasının İdlib olduğunu söyleyen Soylu, “Göç edenlerin yüzde 81’i kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Mevcut kampanyada 1 milyon 146 bin 527 kişi yaşamaktadır. Bu insanlara umut olan, el uzatan tek ülke Türkiye’dir. Eğer Türkiye bu meseleye sırt çevirseydi, sınırlarını kapatıp bu insanlara el uzatmasaydı buralarda yaşanacakların utancı tüm dünyaya yeterdi” ifadesini kullandı.