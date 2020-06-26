Cüneyt Özdemir ne yaptı da yine linç ediliyor?

Cüneyt Özdemir sahibi olduğu Youtube kanalında geçen hafta, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde gazetecilik yapan Bestoon Khalid adlı kişiyle Korona salgını üzerine röportaj yaptı.

Konu salgın ama Bestoon denilen şahıs sözü Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe Harekat'na getirdi ve Türk askerinin Süleymaniye'de 6 sivili öldürdüğünü iddia etti.

Cüneyt Özdemir elbette yapması gerekeni yaptı ve terör propogandasına alet olmamak için yayını kısa kesti. Daha sonra avukatlar devreye girdi ve bu yayının sakıncalarını anlattı Cüneyt Özdemir ve yardımcısı Kenan Taş'a...

Teyide muhtaç bir bilgi ve doğrulanmayan iddialar. Özdemir ve arkadaşları bu Youtube'daki bu yayını kaldırmak zorunda kaldılar.

Şimdi sıkı durun, aradan tam bir hafta geçti, PKK destekçisi olduğu anlaşılan Bestoon Khalid bu yayının kaldırıldığını önce yurt dışındaki FETÖ destekli Youtube kanallarına, daha sonra da Türk gazete ve televizyonlarına sızdırdı.

Türk gazetesi ve televizyonları dediğimize bakmayın, Tele1, HalkTV, T24 gibi iktidar karşıtı medya kuruluşlarından söz ediyoruz. Tabii ki Cüneyt Özdemir'i linç etmek için ellerine büyük bir fırsat geçmişti Merdan Yanardağ, Doğan Akın ve diğer Erdoğan karşıtı gazetecilerin eline.

Cüneyt Özdemir twitter üzerinden açıklama yapsa da, linç devam etti. Erkam Tufan gibi PKK ve FETÖ sevicileri bildiğini okumaya devam etti. Günün sonunda ortaya çıkan fotoğrafta gördük ki, hedef Cüneyt Özdemir değildi. Hedef Türkiye Cumhuriyeti devletiydi, hedef TSK'ydı, hedef Mehmetçik'ti... hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.. Hedef İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu...

Abdurrahman Uzun ve Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu enine boyuna tartıştı. İyi seyirler..

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