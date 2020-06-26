'Cumhuriyet gazetesine bomba atalım' diyen Fatin Dağıstanlı'ya 5 yıl hapis istendi
AKİT TV'deki "Manşetlerin Dili" programında Cumhuriyet gazetesinin 'Şeriat Çalıştayı' başlıklı manşet haberi üzerine “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” diyen gazeteci Fatin Dağıstanlı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Manşetlerin Dili” adlı programda Cumhuriyet gazetesinin 'Şeriat Çalıştayı' başlıklı manşet haberi üzerinden Işık Kansu’yu hedef gösteren Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.
Haberi okumadığını belirten Fatin Dağıstanlı, başlıktan yola çıkarak, “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” demişti. Akit TV’de gazete haberlerinin yorumlandığı programa Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da katılmıştı.