AK Partili Zengin'den CHP'li İnce'ye tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki sözlerinin ardından sosyal medyada yer alan ve hakaretlere varan paylaşımlar için Hadi Özışık'a konuştu. Zengin, AK Parti öncesi başörtülü kadınların uğradığı zulmü hatırlattı, özgürlüklerin AK Parti döneminde yaşandığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı.
Abdurrahman Uzun'un da katıldığı YouTube özel yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM'de kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen hakarete varan paylaşımlara tepki gösterdi.
Mecliste, özellikle HDP'li kadın vekiller tarafından, AK Parti'ye defalarca 'tecavüzcü' denilerek aleni ağır hakaret edildiğini hatırlatan Zengin, Muharrem İnce'nin tweetine ise tepki gösterdi.