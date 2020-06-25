Merdan Yanardağ'dan Abdülhamid Han'a çirkin hakaret

Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar

Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi

HDP'li Mithat Sancar'dan "PKK ile ilişkimiz yok" açıklaması

AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika sınav ne zama bitecek?