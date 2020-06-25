Merdan Yanardağ'dan Abdülhamid Han'a çirkin hakaret
CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin -emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan - Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemallere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.