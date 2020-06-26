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MEDYA

Merdan Yanardağ Emre Kongar'a ayar vermeye kalktı canlı yayın karıştı

İBB'den aldığı reklamlarla gündem olan TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ vakası yaşandı. Program başlarken Prof. Emre Kongar'a "oturun yerinize" diyerek talimat veren Yanardağ, kendisine itiraz eden Kongar'ı kınadı.

CHP'nin yandaşı olmakla suçlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Prof. Emre Kongar'a ayar vermeye kalkınca Kongar'ın tepkisiyle karşılaştı. 

Hem talimat hem de kınama

Program başlarken "oturun yerinize" deyince Kongar, bu duruma tepki gösterdi. İkili arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Kongar'a "yerinize geçin" talimatı veren Yanardağ, bir de üstüne Kongar'ı kınayarak bu kadarına pes dedirtti.

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