Merdan Yanardağ Emre Kongar'a ayar vermeye kalktı canlı yayın karıştı

CHP'nin yandaşı olmakla suçlanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Prof. Emre Kongar'a ayar vermeye kalkınca Kongar'ın tepkisiyle karşılaştı.

Hem talimat hem de kınama

Program başlarken "oturun yerinize" deyince Kongar, bu duruma tepki gösterdi. İkili arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Kongar'a "yerinize geçin" talimatı veren Yanardağ, bir de üstüne Kongar'ı kınayarak bu kadarına pes dedirtti.