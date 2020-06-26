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Sosyal medya bu videoya gülüyor! Deprem var kaç virüs var geri dön

MANİSA'da merkez üssünün Saruhanlı ilçesi ve şiddetinin de 5.5 olduğu açıklandı. Manisa'daki depremin ardından ise sosyal medyada dolaşan bir video insanları güldürüyor.

Türkiye son dönemde koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da deprem ve sellerle sarsılıyor. Manisa'daki depremin ardından ise sosyal medyada dolaşan bir video insanları güldürüyor.

Deprem anında çekilen videoda deprem sonrası sokağa kaçmaya çalışanlar, "virüs var eve girin" çağrısıyla aynı hızla geri dönüyor. İşte depremin ardından güldüren video...

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