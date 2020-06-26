Konya'da katliam gibi kaza! Minibüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı
KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.
Tarım işçilerini taşıyordu
Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.