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Konya'da katliam gibi kaza! Minibüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Tarım işçilerini taşıyordu

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.

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