Konya'da katliam gibi kaza! Minibüs ile TIR kafa kafaya çarpıştı

Konya-Ankara Karayolu üzerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Tarım işçilerini taşıyordu

Kaza, Konya'nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı.