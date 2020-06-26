Müge Anlı canlı yayını karıştı! Muhtar Şaban ortalığı birbirine kattı

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Sinop yangınında akılalmaz iddialar, korkunç şüpheler ve daha fazlası yer alıyor... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı canlı yayınına katılan taraflar arasında gergin anlar yaşandı. Sinop yangını hakkında konuşan taraflardan Satılmış Bey 'in "Yangın sonrası köye gittiğimde Nurten ve Erdal'ın arasının bozuk olduğunu öğrendim. Yangın çıkmasaydı boşanacaklardı." demesi üzerine, yangında kaybolan ve hamile olduğu iddia edilen Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya gerildi.

Bir anda ayağa kalkan Erdal Özkaya ile Satılmış Bey arasında gerginlik yaşandığı sırada kayıp Nurten'in kardeşi Eda Hanım da aynı cümleyi kurunca Erdal Bey bu kez Eda Hanım ile tartışmaya girdi. Güvenlik görevlilerinin devreye girmesi ile ortalık yatıştırıldı derken bir atak da Şaban Bey'den geldi.

Nurten'in arkadaşı olan Şenay Hanım'ın, "Nurten Erdal ile evliliğinde mutlu değildi. Ben bu suçun organize olduğunu düşünüyorum. Yani aslında muhtarlıkla da alakası var. Çünkü aileden gelen bir kin var. Öncesinde içlerinde besledikleri kin, nefret, mühür davası eşine kadar yansımış. Bu olay zaten seçimden sonra oluyor, çok dikkatinizi çekerim. Burada organize bir durum var. Hem Almanya mevzusu hem de muhtarlık mevzusu. Şaban Bey'de bu kuyruk acısı olduğu sürece daha çok evler yanar" demesi üzerine bu kez Şaban Bey ayağa kalktı ve stüdyoda tansiyon yeniden yükseldi.