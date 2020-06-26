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Beyazıt Öztürk'ün sahte hesap isyanı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün başı sahte hesaplarla dertte. Adına açılan sahte hesaplar yüzünden canı bir hayli sıkılan Beyazıt Öztürk bakın nasıl isyan etti?

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