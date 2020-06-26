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Şeyma Subaşı kızı Melisa ile böyle spor yaptı! Karın kası nasıl yapılır gösterdi

Şeyma Subaşı kızı Melisa’yla ile beraber bu defa esprili bir mekik çalışması videosu paylaştı. Subaşı, adeta karın kası nasıl yapılır gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen haline gelen Subaşı, kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Fit görüntüsünü korumak adına yoğun bir şekilde spor yapan ve bu çalışmalarına dair video ve fotoğrafları da yine takipçileriyle paylaşan Subaşı bu defa esprili bir mekik çalışması videosu paylaştı.

Kızı Melisa’yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldıran Şeyma Subaşı bu şekilde mekik çekerek aslında son derece zor olan hareketlerin altından başarıyla kalktı. Subaşı bu videoyu ‘Nasıl karın kası yapılır?’ notuyla paylaştı.

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