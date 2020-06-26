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E-5 Karayolu’nda motosikletli magandaların yaptıkları şaşkına çevirdi

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.

E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsünden biri trafikte gidonu bırakarak dans etmeye başladı. Dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü hem kendi hem arkadaşlarının hem de çevredeki sürücülerin canını tehlikeye attı. Aynı magandalar yine trafikte seyrettikleri esnada birbirlerine tekme ve yumruk hareketi yaptı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Çevresindeki sürücülerin canını bir an olsun düşünmeyen magandalardan biri, trafikteki sürücülerin arasında motosiklette ayağa kalkıp arkadaşına kalçasını dokundurttu. Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şoke olduğu görüntüleri magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.

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