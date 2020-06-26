İstiklal Caddesi'nde panik anları

İddiaya göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde psikolojik sorunları olan bir şahıs elindeki kesici alet ile caddede yürüyen vatandaşların üzerine yürüdü. Paniğe kapılan vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşınca bu kez de şahıs çevredeki dükkanların camlarını kırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs bu kez de elindeki kesici alet ile kendine zarar vermeye başladı. Bu sırada olay yerine müzakereci ekipler ve özel hareket polisleri geldi.

Müzakereci ekipler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine şahsın kız kardeşi geldi. Kardeşini görmek isteyen kadın polisleri aşarak güvenlik çemberine girmeye çalıştı. Polislerin engel olduğu kadın ekiplere direnmeye çalıştı.

Uzun uğraşların sonunda şahıs özel harekat polislerince gözaltına alındı. Çevrede olayı izleyen vatandaşlar şahıs gözaltına alındığı sırada polis ekiplerini alkışlayarak destekledi.