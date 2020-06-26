Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un hıçkırıklara boğuldu

Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'de bugün gözyaşları sel oldu. Yakın zamanda annesini kaybeden Bülent Ersoy, "Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. Annemi çok özlüyorum" derken hıçkırıklara boğuldu.

Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturarak ilk kez bir öğle kuşağı programında yer alan Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy, programdaki bir yarışmacının kendisi ile ilgili bir anısını anlatması ve kendisini mutlu ettiği için teşekkür etmesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

"Ben tek başımayım çocuğum yok, kimsem yok. O yüzden insanları mutlu etmek istiyorum" diyen Diva, yakın zamanda kaybettiği annesinin acısını ve yaşadığı korkuları hıçkırıklarla ağlayarak paylaştı.