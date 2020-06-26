BIST 114.668
DOLAR 6,85
EURO 7,70
ALTIN 389,67
YEREL

Hatay’da şoke eden görüntü! Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıldı

HATAY’da halk otobüs şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak onlarca yolcu taşıdı.

Antakya-Samandağ arası çalışan bir halk otobüsünde çekildiği iddia edilen görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülendi. Ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları gözlerden kaçmadı.

Vatandaşlar bu ve benzeri şekillerde sosyal mesafe kurallarını umursamayan kişilere gerekli işlemlerinin yapılması için yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını istiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Beşiktaş Konyaspor Süper Lig maçı (CANLI İZLE)
Antalya'da cami avlusuna bebek bırakıldı!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (26 Haziran 2020)
Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
BDDK, 16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı
Show TV Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un hıçkırıklara boğuldu
AYT ve YDT ne zaman saat kaçta başlıyor YKS oturum saatleri
E-5 Karayolu’nda motosikletli magandaların yaptıkları şaşkına çevirdi
60 saniyede bugün (26 Haziran 2020)
YKS oturum saatleri yarın 1. oturum TYT saat kaçta?
Erdoğan YKS öncesi gençlerle bir araya geldi! Beraber türkü söylediler
Erdoğan'dan son dakika YKS açıklaması! Spekülasyonlara tepki gösterdi