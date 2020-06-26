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Bursa'da selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde sele kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilen'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarından acı haber geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet Bilen (34), gelini Türkan Bilen (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Selde kaybolan Derya Bilen'in (17) cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı. Bilen'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

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