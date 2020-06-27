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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu’nun icraatlarını saydılar: Avrasya Tüneli ve Marmaray’ı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 yıllık icraatlarının sorulduğu sokak röportajında bir kişi Avrasya Tüneli ve Marmaray'ı İmamoğlu'nun yaptığını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde göreve gelişinin 1. yılını doldurdu. İmamoğlu'nun bu süre içinde yaptıkları tartışılırken, bir röportajda söylenenler sosyal medyada çok konuşuldu.

İmamoğlu'nun bir yıllık icraatlarının sorulduğu sokak röportajına verilen yanıtlar sunucuyu ve izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

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