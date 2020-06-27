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Kötü koku gelen bir daireden erkek cesedi çıktı

DİYARBAKIR’da kötü koku gelen eve giren polis ekipleri erkek cesedi ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 6’ncı katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girerek hareketsiz halde yatan 35 yaşlarında bir erkek görürken, bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğü ve isminin Serkan Uyug olduğu belirlendi.

Uyug’un 4 gün önce öldüğü tespit edilirken, cumhuriyet savcısının incelmesinin ardından Uyug’un ölüm nedeninin araştırılması için otopsi yapmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, apartman çevresinde ve dairede delil araması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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