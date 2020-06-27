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Sergen Yalçın: “Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Rakibin 10 kişi kalmasının işlerini kolaylaştırdığını söyleyen Yalçın, “Kalan 5 maçı da kazanarak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’u Burak Yılmaz, Diaby ve Lens’in golleriyle 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Haftanın ilk maçının zor bir mücadele olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın, “Konyaspor çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika 1 kişi eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanmak istiyoruz ve umarım her şey daha iyi olur” diye konuştu. Takımda Covid-19 testleri pozitif çıkan isimlerle ilgili de konuşan Yalçın, “Korona virüsle ilgili olarak oyuncularla uyarı anlamında bir görüşme yapmıyoruz. Zaten futbolcularımız, doktorlarımızın söylediği her türlü tedbiri alıyor. Covid her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları bu durumdan geçiyor ve kendilerine geçmiş olsun diyorum. Sonuç olarak bu hastalık, herkese her yerde bulaşabiliyor. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız her türlü tedbiri alıyor ve gerekli uyarılarda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“5 haftalık süreçte daha iyi olacağız”

Takımda negatif bir durum olmadığını da söyleyen Sergen Yalçın, “Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi, çok koşuyorlar. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Ancak futbolda bazen böyle durumlar olabiliyor. Pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby’nin, N’Koudou’nun ve Lens’in gol atması, oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını, daha çok olayın içine girdiklerini gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte alacağımız sonuçlarla daha iyi olacak diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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