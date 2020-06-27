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Bahçelievler’de patlamanın ardından yaşanılan panik anları kamerada

İSTANBUL Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.50 sularında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mahsur kalan bazı vatandaşlar kurtarıldı.

Patlamanın şiddeti günün ağarması ile gözler önüne serildi. Patlama nedeniyle birçok moloz parçasının etrafa dağıldığı görüldü. Havadan çekilen drone görüntülerde patlama nedeni ile iki binanın zarar gördüğü gözlendi. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patlama sonrasında yangın çıktığı ve vatandaşların telaşla yardım istedikleri görülüyor. Polis, itfaiye ve İĞDAŞ ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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