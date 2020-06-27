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Gençler sordu! Başkan Erdoğan sosyal medyayı sevmiyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 YKS öncesi, YouTube’da canlı yayında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bakın Başkan Erdoğan, hangi konularda gençlere hangi sözleri verdi?

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