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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB  operasyonla ilgili son bilançoyu paylaştı. Buna göre, Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından operasyon ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. "PençeKaplan" etiketinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Komandolar buldu yok etti

"Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi."

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