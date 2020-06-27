Aynı aileden 5 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili terörist noterde yakalandı

Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde bulunan On Gözlü Köprü civarında polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından bomba yüklü araç infilak ettirilmiş, olayda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 9 polis de yaralanmıştı. Olayla ilişkili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. 3 ay önce düzenlenen operasyonla yakalanamayan Mehmet Eliaçık isimli terörist, 22 Haziran 2020’de Diyarbakır 3. Noter'de işlem yaparken yakalandı. Yakalanan terörist Mehmet Eliaçık, bugün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.