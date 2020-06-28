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Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı

Fenerbahçenin kaptanı Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin oyundan atıldığı maç hakkında konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyon hakkında Emre

Belözoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Emre Belözoğlu maçtan sonra 'Ben topa dengesiz vurdum. Burnumla vurdum. Yüzümdeki acının sebebi o. Gökhan Töre’nin bana bir şey yapmadığını da hakeme söyledim. Malatyaspor’lu oyuncularda bunu söylerken yanımdaydı' ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre, Emre Belözoğlu ile arasında yaşanan pozisyonun ardından ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı.

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