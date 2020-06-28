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Bursa'da çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Alevler apartman dairelerine yükselirken, içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik'in yazlık semtlerinden Küçükkumla'da gece 23 sıralarında bir çiçekçide yangın çıktı.Alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, panik yaşayan vatandaşlar hemen itfaiye ve polisten yardım istedi. İşyeri kısa sürede alev alev yanarken, işyerinin üstündeki dairedeki vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

Alevler büyüdükçe yangını izleyen vatandaşların paniği arttı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler alevleri kontrol altına aldı. Bölgenin doğalgazı da kesilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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