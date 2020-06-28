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AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Youtube çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Youtube kanalını yeni açtı ve bir anda abone sayısını 100 binin üzerine çıkardı. Erdoğan Gençlerle video konferansında buluştu ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Deva Partisi lideri Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında büyük sükse yaptı. 2 buçuk milyon kez izlenen Babacan, Youtube nimetlerinden faydalanmak için bir de klip yapmıştı hatırlayın.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Youtube'u sevdi. Sık sık Youtube kanallarında boy gösteren Davutoğlu gördüğü ilgiden memnun görünüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Youtube kanalını yeni açtı ve bir anda abone sayısını 100 binin üzerine çıkardı. Erdoğan Gençlerle video konferansında buluştu ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan'ın bu videosu daha 24 saatini doldurmadan 2 milyon kez izlendi. Üstelik Erdoğan'ın videosu goole ve Youtube algoritması gereği etiketlenmediği halde bu kadar çok izlendi.

Görünen o ki, Cumhurbaşkanı'nın videosu 5 milyon izlenme oranına doğru gidecek. Benim Erdoğan'ın kurmaylarına çağrım oldu bu videoda. Cüneyt Özdemir, Hadi Özışık, Adem Metan, Çağlar Cilara, Süleyman Özışık ve başka başka Youtube kanalında ortak yayın yapma çağrısı. Bu çağrı karşılık bulursa Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek ve Erdoğan Youtube kanallarının ortak yayınına katılarak gazetecilerin sorularını cevaplayacak.

Nasıl bir çağı, fena mı olur sizce?

Buyurun yaptığım çağrıyı bir de siz izleyin.

#tayyiperdoğan #youtubeortakyayın #youtubeteklif #youtubeçağrı #cüneytözdemir #çağlarcilara #türkiye #azerbaycan

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