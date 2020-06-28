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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu! İlk kadın cankurtaranlar işe başladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilk kadın cankurtaranların işe başladığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosual medya hesabı Twitter'da yaptığı bir paylaşımla ilk kadın cankurtaranların işe başladığını yazdı.

İmamoğlu paylaşımında, "İlk kadın cankurtaranlarımız göreve başladı. İBB’nin tüm çalışma alanlarında daha çok kadın yer alacak. Her birine başarılar" ifadelerini kullandı. 
 

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