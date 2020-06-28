Trabzonspor eski Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan ortalığı karıştıracak iddia!

Trabzonspor şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ankaragücü ile berabere kalan Bordo Mavili ekip, taraftarlarını üzdü. Maçtan önce İnternethaber stüdyosunda Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına katılan Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hayli iddialı sözler etmişti.

Şampiyonluk yarışında temkinli konuşsa da, hakemlerin etki etmeyeceği maçlarda Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğini iddia etmişti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Alanyaspor maçı sonrasında sahaya inmesini haklı bulan Hacıosmanoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a da önemli bir çağrı yaptı.

Futbolun eğlence olduğuna vurgu yapan eski başkan, kirli ilişkilerin Türk sporuna etki etmemesi gerektiğini söyledi. Alanyaspor-Başakşehir maçındaki bir pozisyona dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, bu pozisyonun manidar olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Trabzonspor konusunda iftira atıldığını da söyleyen Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın hala şampiyon olabileceğini söyledi.

#trabzonspor #trabzon #bugüngünlerdengalatasaray #ankaragücü #hüseyincimşir

DESTEK İÇİN KATIL: https://bit.ly/2AqHsEY

ABONE OL: https://bit.ly/2vwnLtx