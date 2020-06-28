Bülent Arınç'a FETÖ'cü müsünüz sorusu neden soruldu?

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, bir kez daha gündemde. Haber Global'den Jülide Ateş'in 40 programında sorduğu FETÖCÜ müsünüz sorusuna detaylı bir cevap veren Arınç, AK Partili bir çok isimden tepki aldı.

Tepki gösterenler arasında tabii ki Melih Gökçek ve Mehmet Metiner vardı. Bu tepkinin sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin telafuz edilmesi. Peki FETÖ'cü müsünüz sorusu doğru muydu?

Jülide Ateş Arınç'ın eski konuşmalarını derleyip sonra soru gelsin diyerek bu soruyu sormasının amacı neydi? Bülent Arınç FETÖ'cü müsünüz sorusunu cevaplamalı mıydı? FETÖCÜ yaftası bir silah olarak mı kullanılıyor?



Abdurrahman Uzun, ben ve Süleyman Özışık'la birlikte bu konuyu sık bık irdeliyoruz. Ama bana göre Arınç'a sorulması gereken soru değildi. Bu konuda bir iki kelam ettim. İyi seyirler...