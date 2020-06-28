BIST 114.668
DOLAR 6,86
EURO 7,69
ALTIN 390,68
YEREL

Muğla Marmaris'teki 5,2 büyüklüğünde deprem kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, birçok ilde hissedildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve diğer çevre illerden de hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Bize ulaşan bir olumsuzluk yok"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tavlı, "Ekiplerimiz şu anda sahada alan taraması yapıyor. Bölgemizde şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok" diye konuştu.

"Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de deprem sonrasında belediye ekiplerine gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, can ve mal kaybının olmayışının sevindirici olduğunu kaydetti. Yaşanan depremin bölge ölçeğine bakıldığında yıkıcı olma ihtimalinin de düşük olduğuna işaret eden Gürün, "Çok şükür bölgede herhangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5,2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla görüştük. Muhtarlarımız da herhangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yangın!
Başakşehir Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Haziran Pazar)
YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Muğla Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem
Sivasspor Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT Haber ekibi İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
"Sınav nasıl geçti?" sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu
Nisa Bölükbaşı nereli yaşı kaç Survivor Nisa kimdir ses kaydı çıktı!
Nisa Sercan ses kaydı ifşası! Acun Ilıcalı Survivor'daki ses kaydını çıkardı
60 saniyede bugün (28 Haziran 2020)
330 puanla nereye girilir 2019 YKS üniversite taban puan sıralaması
Mustafa Varank'tan Muharrem İnce paylaşımı
300 puanla nereye girilir 2020300 ÖSYM 300 puanla alan üniversiteler