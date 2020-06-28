Muğla Marmaris'teki 5,2 büyüklüğünde deprem kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve diğer çevre illerden de hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Bize ulaşan bir olumsuzluk yok" Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlattı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tavlı, "Ekiplerimiz şu anda sahada alan taraması yapıyor. Bölgemizde şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok" diye konuştu.

"Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici"

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de deprem sonrasında belediye ekiplerine gelen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, can ve mal kaybının olmayışının sevindirici olduğunu kaydetti. Yaşanan depremin bölge ölçeğine bakıldığında yıkıcı olma ihtimalinin de düşük olduğuna işaret eden Gürün, "Çok şükür bölgede herhangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5,2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla görüştük. Muhtarlarımız da herhangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler" dedi.