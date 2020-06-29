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Ekmek almaya giderken, pompalı tüfekle vuruldu

BURSA’da, ekmek almaya giden 63 yaşındaki Hüseyin Ç, nereden ve kimin ateşlediği belli olamayan pompalı tüfekten çıkan saçmaların ayağına ve eline isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Maksem caddesi üzerinde 04.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, ekmek almaya giden Hüseyin Ç(63), bir anda tüfek sesinin ardından ayağında ve elinde büyük bir acı hissetti.

Vurulduğunu anlayan Hüseyin, o anki acıyla 100 metre ileri koşarak caddenin başına geldi. Kanlar içinde kalan Hüseyin Ç’yi gören çevredeki vatandaşlar 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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