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Sercan Nisa ses kaydı! Mikrofon sesi açık kalmış Acun açıkladı

Survivor'da Sercan ve Nisa'nın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ses kaydı, Sercan ile Nisa arasındaki aşk iddiasına açıklık getiriyor.

Survivor 2020 finali yaklaşırken bu yıl adaya Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddiası damga vurdu. Nisa ve Sercan arasında başlayan romantik ilişki, bir süre sonra aniden kesilmişti.

Adalar birleştikten sonra Nisa'nın Sercan'a yönelttiği sözler aşk ilişkisini yeniden gündeme taşıdı. Sercan Yıldırım da "Elimde notlar var tek taraflı değildi" diyerek olayı daha da merak edilen bir noktaya çekti.

Peki Nisa ile Sercan arasında gerçekte ne olmuştu? Sercan platonik aşık mıydı, Nisa karşılık vermemiş miydi? Acun Ilıcalı bombayı patlattı ve "Elimizde Sercan - Nisa ses kaydı var" dedi.

Söz konusu ses kaydı 6 Nisan günü kaydedilmiş. Her iki isim de kayda alınmadıklarını düşündükleri bir sırada konuşma yapıyorlar. Kameralar açık olmasa da mikrofonları açık olduğu için konuşma kayıtlara giriyor. Sercan söz konusu konuşmada Nisa'ya bir not iletiyor. Notun içeriği ve o ses kaydı büyük merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, ses kaydını yayınlamadı ve "Bunun için sadece 1 gün rica ediyorum. Yarın (pazartesi) bu konuyla ilgili açıklama yapacağım. İlk kez ve son kez yorum yapacağım ve konuyu kapatmış olacağız' dedi. 

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