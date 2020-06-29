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İNTERNETHABER TV

Emre Belözoğlu emek hırsızlığı yaptı mı?

Kırmızı Çizgi programına Serdar Ali Çelikler'in Emre Belözoğlu hakkındaki sözleri damga vurdu. Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'ye karşı sahtekarlık yaptı mı?

Kırmızı Çizgi programına Serdar Ali Çelikler'in Emre Belözoğlu hakkındaki sözleri damga vurdu. Gökhan Töre ile karşı karşıya gelen Emre Belözoğlu, maçta sahtekarlık yaptı mı? Serdar Ali Çelikler, o pozisyonda yaşananları anlattı.

Pazartesi akşamları İnternethaber YouTube kanalında ekranlara gelen Kırmızı Çizgi programı, futbol dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

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