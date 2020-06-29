FOX'un Bay Yanlış'ı fenomen dizinin çakması çıktı

Yazın başlaması ile birlikte yazlık dizilerde bir bir ekranlardaki yerini almaya başladı. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği dizilerden biri olan Bay Yanlış ise cuma akşamı ilk bölümü ile görücüye çıktı. Son zamanlardaki açıklamaları ile gündemden düşmeyen Can Yaman ve güzel oyuncu Özge Gürel'in başrolde olduğu dizi sosyal medyanında konusu oldu.

Zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür ile artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı olan Ezgi'nin romantik komedi tadındaki hikayesini anlatan dizi 1. bölümü ile beğeni aldı.

Dizinin bir bölümündeki sahne ise dikkatli ilzeyicinin gözünden kaçmadı ve bu kadar benzerlik de olmaz dedirtti. Bay Yanlış dizisinde başrol oyuncuları Ezgi ve Özgür'ün ilk karşılaşması ile fenomen olan dizi Doktorlar'da Ela ve Levent'in ilk karşılaşması aynı çıktı.

İşte o sahneler...