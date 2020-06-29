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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan'a gitmek isteyen mültecileri taşıyan bot, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince batırıldı. Mülteciler can pazarı yaşarken, onların imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 35 mülteci kurtarıldı, 4 mülteci ise halen kayıp.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece 02.45’te Çıplak Ada batısı yaklaşık 1 mil mesafede 1 adet düzensiz göçmen botunun battığını ihbar aldı. Bölgeye bir sahil güvenlik botu sevk edildi. Giden Türk ekibi, göçmen botunun yarı batık durumda olduğunu ve suyun üzerinde göçmenlerin bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Olay mahalline 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı daha görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler ilk ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk Karasularına geri itildiklerini ifade ettiler.
Göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

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