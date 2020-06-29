Siirt’te aç kalan tilkiler şehre indi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle çiftçiler bağ ve bahçelerine gidemedi, bağ ve bahçelerde yiyecek bulamayan tilkiler de aç kalınca şehre indi. Bağ ve bahçelerde yiyecek bulamayan aç kalan tilkiler Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Tillo yakınlarına geldi. Yiyecek arayan tilkileri vatandaşlar fark etti. Bir süre etrafta gezinen tilkiler daha sonra tekrar doğal ortamlarına dönerek gözden kayboldu.