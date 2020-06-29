BIST 115.451
DOLAR 6,85
EURO 7,73
ALTIN 390,84
YEREL

Babasını korona vrüsten kaybetti, "Kimse bana bulaşmaz demesin" uyarısı yaptı

Kayseri'de beraber korona virüs tedavisi gördüğü babası İbrahim Göl'ü kaybeden Hacı Göl, "Kimse bana bulaşmaz demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı başkasının yanmasın" uyarısında bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde normalleşme süreci sonrasında Yukarı Borandere köyünde 14 Haziran tarihinde düzenlenen nişan töreni sonrasında birçok kişiye korona virüs bulaştığı tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 44 haneli köy karantina altına alındı.

Köyde yaşayanlardan Hacı Göl, 17 Haziran tarihinde babası İbrahim Göl'ün 40 derece ateşinin olduğunu ve sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Ambulanstan canlı yayın yapmıştı

Hacı Göl, yine sosyal medya hesabından 20 Haziran tarihinde yapılan Covid-19 testinde kendisinin de korona virüse yakalandığını duyurarak ambulanstan canlı yayın yapmıştı.

Hacı Göl, 12 gün sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde birlikte tedavi gördüğü babası İbrahim Göl'ün korona virüsle mücadelesini kaybettiğini duyurarak, "Babam Covid 19 korona dan dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım, kimse bana bulaşmaz demesin. Sosyal mesafeyi koruyalım, benim canım yandı başkasının yanmasın. Allah devletimize milletimize zeval ermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" uyarısını yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
İran, ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı! İnterpol devrede
İBB'nin 8 milyon TL'ye aldığı Fatih'in tablosuyla ilgili Murat Bardakçı'dan bomba açıklamalar
Afganistan'da pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Bakan Kasapoğlu: Çorum Stadı’nı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tamamlayacağız
Tommaso Berni 6 yılda 0 maç oynadı iki kırmızı kart gördü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Siirt’te aç kalan tilkiler şehre indi
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de 10 briket ev hibe etti
Diyanet TV nasıl, nereden izlenir 2020 Diyanet yeni frekans bilgileri
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı
Türkiye için tarihi gün! Elektrikli milli tren raya iniyor
2 yıllık bölümler hangisi 2020 taban puanları listesi
FOX'un Bay Yanlış'ı fenomen dizinin çakması çıktı
4 yıllık üniversite taban puanları 2020 ATLAS tercih robotu