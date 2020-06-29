Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın deniz keyfi!
Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Alaçatı'da yazın tadını çıkarıyor. Bir süredir sevgili olan ve birbirlerinden ayrılmayan çift koyda yüzmeye gitti.
Acun Ilıcalı, önceki gün Çeşme Alaçatı’da sürat motorunda görüntülendi. Bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı sevgilisini yanından ayırmıyor.
Karantina sürecinde de birlikte Dominik'te kalan ikili şu sıralar Türkiye'de deniz keyfi yapıyor. Geçtiğimiz gün görüntülenen çift, Ilıcalı'nın sürat teknesine binip bir koyda denize girdi. Ilıcalı daha sonra akşam üzeri bir mekana giderek yemek yedi.