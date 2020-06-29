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Bergüzar Korel’den Cardi B’ye uyarı: Bu benim kocam!

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Halit Ergenç'in başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl'ı beğenerek izlediğini söyleyen şarkıcı Cardi B'ye göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen RAP şarkıcısı Carbi B, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken görülmüş ve bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kısa sürede konu üzerine binlerce paylaşım yapılınca Cardi B de bu konuya kayıtsız kalmamış ve dizinin hayranı olduğunu söylemişti.

Şarkıcının bu çıkışı halen güncelliğini korurken Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Trafikte seyir halindeyken kocasının fotoğrafının bulunduğu bir reklam afişini görüntüledi ve bu görüntüyü ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye gönderdi. İletinin altına da ‘anlatın ablaya’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.

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