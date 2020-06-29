İbrahim Tatlıses yeni sevgilisiyle görüntülendi! Yaş farkı 42!

Bir süredir aile hayatında problemleri olan İbrahim Tatlıses’in yüzü, genç sevgilisiyle güldü. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses’in yeni sevgilisi 26 yaşında. Aralarında 42 yaş fark olan Tatlıses’in yeni aşkı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Tatlıses, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Peki Tatlıses’in yeni sevgilisi kim?