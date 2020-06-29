ATV Müge Anlı’da aranan İkranur Tirsi'ye ne oldu?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıktıktan sonra haber alınamayan İkranur’un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bütün arama çalışmalarına rağmen henüz küçük kızın bir izine rastlanmadı. Bu gün canlı yayına gelen bir ihbar ise gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında gelen ihbarı açıkladı. Peki küçük İkranur'a ne oldu? İşte bütün detaylar...