BIST 115.843
DOLAR 6,86
EURO 7,71
ALTIN 390,54
MEDYA

ATV Müge Anlı’da aranan İkranur Tirsi'ye ne oldu?

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ederken programa gelen ihbar gündeme bomba gibi düştü.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıktıktan sonra haber alınamayan İkranur’un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Bütün arama çalışmalarına rağmen henüz küçük kızın bir izine rastlanmadı. Bu gün canlı yayına gelen bir ihbar ise gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında gelen ihbarı açıkladı. Peki küçük İkranur'a ne oldu? İşte bütün detaylar...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklıyor
İstanbul'da, asker uğurlamasında trafiği tehlikeye düşüren 14 kişiye ceza
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarih belli oldu
Yunanistan'dan Türkiye ve diğer komşu ülkelere sınırlarını açma kararı
İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama
Çankırı'da 15 bin lirasını sakladığı sobayı yanlışlıkla yaktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın deniz keyfi!
Bergüzar Korel’den Cardi B’ye uyarı: Bu benim kocam!
Survivor'da eleme adayından sert sözler 2. dokunulmazlığı bakın kim kazandı
İbrahim Tatlıses yeni sevgilisiyle görüntülendi! Yaş farkı 42!
Sivas'ta ayılar kovanlara dadandı sonra bakın ne oldu
2020 üniversite sınavı ve taban puanları kaç? ÖSYM tercih robotu
Babasını korona vrüsten kaybetti, "Kimse bana bulaşmaz demesin" uyarısı yaptı
Diş hekimliği taban puanları 2020 özel ve devlet üniversitesi kaç puan