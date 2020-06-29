Salih Cora'dan Trabzonspor tepkisi! Akıllara zarar deli saçması...
Mecliste, Trabzonspor formasıyla açıklama yapan AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora,, bakın sözleriyle kimleri eleştirdi..
AK Parti Trabzon milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya’nın “bir kulüp başkanıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından uzaklaşarak komple teorileri oluşturması akıllara ziyan bir durumdur, deli saçmasıdır” dedi. Mecliste, Trabzonspor formasıyla açıklama yapan Cora, bakın sözleriyle kimleri eleştirdi..