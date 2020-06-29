Sercan Nisa videosu yayınlandı! Sercan Nisa'dan özür diledi
Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında Survivor'daki ses kaydı yayınlandı. Ortaya çıktı ses kaydı, Nisa ile Sercan arasında değil, Nisa ile Gizem arasında. Ses kaydının içeriği açıklanınca Sercan Yıldırım özür diledi.
Survivor'da Sercan - Nisa ses kaydı herkesi ekrana kilitledi.
Acun Ilıcalı, ses kaydının aralarındaki ilişkiyi netleştireceğini duyurmuştu. Merak konusu olan ses kaydı, 6 Nisan 2020 tarihinde adada kayda geçti. Ses kaydı, Sercan ile Nisa arasında sanılmıştı. Ortaya çıktı ki kayıt, Sercan'ın notunu ileten Gizem ile Nisa arasında geçmiş. Kameralardan uzak olduklarını düşündükleri bu konuşmanın ses kaydını Acun Ilıcalı, Survivor ada konseyinde gündeme taşıdı.
Peki ses kaydında ne var? Sercan ile Nisa arasındaki ilişki karşılıklı mı tek taraflı mı?