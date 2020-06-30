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Büyükada’da 'pes' dedirten hırsızlık! Kimseye aldırmadan böyle çaldı

Büyükada'da 4 bin lira değerindeki 2 bisikleti çevresinden geçen vatandaşlara aldırmadan çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Azerbaycan uyruklu hırsız, kısa süre içinde polisler tarafından yakalandı.

Şahısların polis merkezinde işlemleri devam ettiği sırada, bir vatandaşın polise iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine şahısların çaldığı bisikletlerin vatandaşla ait olduğu tespit edildi. Şahsın bisikleti önce sokakta sürdüğü, ardından kimsenin fark etmediğini düşünerek bisikletle olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükada’da 28 Haziran tarihinde saat 10.50 sıralarında yaşanan olayda, bir erkek şahsın bahçe duvarından atladığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahısları ikamet bahçesinde yakaladı. Şahısların yanında bulunan değeri yaklaşık 2 bin TL olan iki adet bisiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri devam ederken Ç.O. (46) adlı kişi polis merkezine gelerek iki adet bisikletinin çalındığını ihbar etti. Polis ekipleri, yakaladıkları şahıslardan elde edilen bisikletlerin, ihbarda bulunan vatandaşa ait olduğunu belirledi. Ç.O’ya bisikletleri teslim edildi.

Şüpheli Azerbaycan uyruklu O.G (13) ve şüpheli Ş.G. (26) isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın, kaldırımda bulunan bisikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs kaldırımda bulunan bisikletlerden birini alıyor ve bir süre sokakta turluyor. Kendisine kimsenin müdahale etmeyeceğini anlayınca da olay yerinden bisikletle uzaklaşıyor.

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