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İNTERNETHABER TV

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a FETÖ suçlaması

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül hakkında bomba iddialarda bulundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Metiner,  bomba iddialarda bulundu. 

 “Türkiye’yi FETÖ vesayetine kim soktu?”

- Mehmet Metiner ‘Bizim Ak partimiz bu değil’ sözüyle ne demek istedi?

- “AK Parti içinde kavga büyüyor” iddialarına Metiner ne cevap verecek? Parti içerisinde anlaşmazlıklar arttı mı? Önü nasıl kesilecek?

Gündemin sıcak başlıkları Perde Arkası programında masaya yatırıldı. Hadi Özışık sordu, Mehmet Metiner canlı yayında cevapladı.

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