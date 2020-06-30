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YEREL

Erzincan’da tilki ailesi görüntülendi

Erzincan’da 3 yavrusu olan tilki ailesi yuvalarında görüntülendi.

Çağlayan Beldesinde kayalık alanda yuva yapan 3 yavru tilki ile ebeveynleri kamerayla kayıt altına alındı. Yuvalarının önüne avladıkları yılanlarla beslenen ve yavruların birbiriyle oynayarak neşeli dakikalar geçirmeleri izleyenlere tebessüm ettirdi.

Uzunca bir süre kayıt altına alınan tilki ailesinin en çok yılan avlayarak beslendikleri gözlendi. Tilki ailesinin etraftan gelen sesleri tehlike olarak algılandıklarında ise hemen yuvalarının içerisine kaçtıkları kameraya yansıdı.

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